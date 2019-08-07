"ВКонтакте" добавила музыкальные стикеры в истории

Такой можно прикрепить к любому фрагменту видеоистории. Нововведение уже доступно в новой версии мобильного приложения.

Администрация социальной сети "ВКонтакте" ввела музыкальные стикеры в историях. Теперь пользователи могут прикреплять к своим видео специальный значок с треками. Друзья и подписчики в свою очередь могут сохранять понравившиеся песни в свой альбом.

— Прикрепите новый стикер "Музыка", выберите песню из каталога и отметьте нужный фрагмент. Вы можете танцевать, подпевать кумирам и добавлять саундтреки к любым моментам, — сообщила пресс-служба "ВКонтакте".

Отмечается, что со временем каталог доступных песен будет пополняться. Новая функция уже доступна пользователям новой версии мобильного приложения.

А ранее "ВКонтакте" сообщила о запуске приложения для знакомств Lovina.