В сочинской больнице умер не существующий по документам младенец-маугли

Более того, по документам маленького Матвея и вовсе не существовало. Так решили его родители.

В реанимации одной из сочинских больниц скончался двухмесячный мальчик, в чьей гибели теперь могут обвинить его родителей, сообщает КП. К медикам младенец поступил уже в тяжёлом состоянии, он постоянно спал, а его организм перестал принимать пищу. За жизнь Матвея боролись 10 дней, но спасти его не успели. Причиной смерти стал инсульт, развившийся на фоне тяжёлой болезни.

Теперь в отношении родителей погибшего мальчика собираются завести уголовное дело.

Дело в том, что Матвей родился у себя дома, роды принимал его отец. После появления ребёнка на свет его ни разу не показывали врачам. Младенец не наблюдался ни у неонатолога, ни у педиатра, а по документам его вообще не существовало: родители не заявляли о его рождении. Вместо физического здоровья родителей Матвея больше интересовали духовные практики, поэтому они вели закрытый образ жизни и отрицали официальную медицину.

Статья, по которой могут привлечь горе-родителей, звучит как "Оставление в опасности". По закону им грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или тюремное заключение на тот же срок.

Напомним, в квартире на северо-востоке Москвы обнаружили девочек семи и восьми лет, которых содержали в антисанитарных условиях. По данным СМИ, жильцы дома пожаловались на соседей-сатанистов, когда те их затопили. Ранее Лайф побывал в квартире родителей и пришёл в ужас.