При штурме резиденции Атамбаева ранено более 10 человек

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Фото © 24.kg 

Среди пострадавших есть журналисты. Одному из них спецназ выстрелил в ногу резиновой пулей.

При штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадало не менее десяти человек, в том числе журналисты. Об этом сообщает местное информационное агентство 24kg. По его данным, спецназ применял шумовые гранаты и резиновые пули, чтобы проникнуть в здание. Одна из таких пуль угодила в ногу корреспонденту этого издания, но ранение не серьёзное, так что медицинскую помощь ему оказали на месте.

<p>Фото © 24.kg</p>

Ситуацию СМИ описывают, как достаточно обостренную, спецнза стрелял хаотично. Среди сторонников бывшего главы государства есть раненые: они пытались обороняться камнями, но силовики всех уложили на землю.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, однако сейчас в республике расследуется ряд уголовных дел, по которым он проходит как свидетель. Ранее он трижды отказался прийти по делу о незаконном освобождении местного криминального авторитета Азиза Батукаева. А, по закону, если гражданин трижды проигнорировал повестки, милиция имеет право принудительно доставить его в отдел.

Штурм резиденции Атамбаева начался сегодня вечером и занял менее часа. Сторонники бывшего президента пытались отбить его у силовиков, однако его всё равно задержали.

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