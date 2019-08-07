При штурме резиденции Атамбаева ранено более 10 человек

Среди пострадавших есть журналисты. Одному из них спецназ выстрелил в ногу резиновой пулей.

При штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадало не менее десяти человек, в том числе журналисты. Об этом сообщает местное информационное агентство 24kg. По его данным, спецназ применял шумовые гранаты и резиновые пули, чтобы проникнуть в здание. Одна из таких пуль угодила в ногу корреспонденту этого издания, но ранение не серьёзное, так что медицинскую помощь ему оказали на месте.

Ситуацию СМИ описывают, как достаточно обостренную, спецнза стрелял хаотично. Среди сторонников бывшего главы государства есть раненые: они пытались обороняться камнями, но силовики всех уложили на землю.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, однако сейчас в республике расследуется ряд уголовных дел, по которым он проходит как свидетель. Ранее он трижды отказался прийти по делу о незаконном освобождении местного криминального авторитета Азиза Батукаева. А, по закону, если гражданин трижды проигнорировал повестки, милиция имеет право принудительно доставить его в отдел.

Штурм резиденции Атамбаева начался сегодня вечером и занял менее часа. Сторонники бывшего президента пытались отбить его у силовиков, однако его всё равно задержали.