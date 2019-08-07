Спецназ Киргизии задержал экс-президента страны Атамбаева

Его обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий. Но сам политик уверен: всё это — происки нынешнего руководства страны.

Сотрудники милиции задержали экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в его личном особняке. Об этом сообщили сторонники бывшего лидера, находящиеся на месте происшествия. Также они утверждают, что Атамбаева якобы уже вывезли с территории его дома.

Напомним, Алмазбек Атамбаев покинул пост главы государства после избрания Сооронбая Жээнбекова новым лидером Киргизии. Вскоре бывшего главу страны стали обвинять в коррупции и превышении должностных полномочий в годы его правления.

Сам же Атамбаев утверждал, что всё это — происки нынешнего руководства страны, попытки нейтрализовать его как политического оппонента. Он предупреждал, что готов оказать вооружённое сопротивление при попытке его задержания. В конце июня парламент Киргизии принял решение лишить Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Это единственный всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов. Удостоен ряда высоких наград, включая ордена "Манас", "Достык", "Друг Азербайджана", "Александра Невского". Подробнее о биографии Атамбаева до, во время и после президентства читайте на сайте uznayvse.ru