В Северодвинске "яжеотец" ударил мальчика о землю, "защищая" сына

Разъярённый мужчина поднял ребёнка на полтора метра и с силой швырнул. Он хотел повторить удар, но его остановили прохожие.

В Северодвинске Архангельской области мужчина на детской площадке швырнул на пол десятилетнего мальчика. Это случилось из-за того, что тот катался на велосипеде на площадке и наехал на маленького ребёнка, который резко выскочил перед ним.

Отец пострадавшего малыша сразу набросился на "обидчика". Тот закрыл лицо руками. Тогда разъярённый мужчина решил выместить всю злость, поднял ребёнка на полтора метра и с силой швырнул о землю. Он хотел повторить удар, но его остановили прохожие. В результате мальчик получил сотрясение мозга и многочисленные гематомы.

— Это произошло 16 июля, но потом мы уехали в отпуск. Когда вернулись, решили вновь заняться этим случаем, видео опубликовали. Пока нас не было, нашим делом занимался инспектор, — рассказала Лайфу мама мальчика Анна Косарева.

По её словам, когда случился инцидент, она находилась с младшим ребёнком в торговом центре. Вернувшись, она увидела сына, лежащего на земле без сознания. Велосипед валялся на другой стороне.

— Мы сразу там вызвали и скорую, и полицию. Поехали в больницу, там я передала ребёнка врачам, а сама пошла в полицию писать заявление и объяснительную, почему вызывала полицию, — отметила Косарева.

Как рассказывает мать, мальчик потерял память, ничего не помнил с момента падения. Сейчас его нередко беспокоят головные боли и часто укачивает в машине. Но чувствует он себя лучше.

— У него был синяк, и сейчас даже остался шрам под глазом. Отёк на пол-лица и отпечаток этого покрытия на детской площадке. Но как в дальнейшем это всё скажется, никто не знает. Сейчас планируем сделать МРТ, уже сделали рентген, УЗИ и у окулиста были, — уточнила Анна.

Сразу после инцидента мужчина с женой и ребёнком поспешили уйти с площадки. По видео с камер наблюдения удалось выяснить номер его машины. Теперь горе-отца ищут всем городом.

Делом занимается участковый. Также материалами по происшествию занялся Следственный комитет РФ.