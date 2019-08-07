"Ихтиандр" Коренев мечтает сняться у Тарантино

Американский режиссёр признался, что его любимый русский фильм — "Человек-амфибия". А исполнитель главной роли в этой картине оказался большим поклонником голливудского мастера.

Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии", признателен режиссёру Квентину Тарантино за высокую оценку его работы. Об этом он заявил РИА " Новостям " . Более того, Коренев не прочь и самому поработать с голливудским мастером.

— Он забавный, интересный, неожиданный человек. Ведёт себя очень интересно. Индивидуальность очень яркая такая и в жизни, и в кино. Конечно, я с удовольствием бы снялся у него, — заявил артист.

Он добавил, что творчество Тарантино "вырывается из общего ряда" прежде всего потому, что он очень талантливый человек.

— Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится, — отметил Ихтиандр.

Ранее Тарантино, представляющий в Москве свой фильм "Однажды в Голливуде", признался, что его любимая русская картина — это "Человек-амфибия" режиссёров Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского. Этот фильм снят по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева. Его премьера состоялась 28 декабря 1961 года, а 3 января 1962-го "Человек-амфибия" вышел в широкий прокат.