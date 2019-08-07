"Ихтиандр" Коренев мечтает сняться у Тарантино

53

Коренев в фильме "Человек-амфибия" (1961) © kino-teatr.ru

Американский режиссёр признался, что его любимый русский фильм — "Человек-амфибия". А исполнитель главной роли в этой картине оказался большим поклонником голливудского мастера.

Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в "Человеке-амфибии", признателен режиссёру Квентину Тарантино за высокую оценку его работы. Об этом он заявил РИА "Новостям". Более того, Коренев не прочь и самому поработать с голливудским мастером.

Он забавный, интересный, неожиданный человек. Ведёт себя очень интересно. Индивидуальность очень яркая такая и в жизни, и в кино. Конечно, я с удовольствием бы снялся у него, — заявил артист.

Он добавил, что творчество Тарантино "вырывается из общего ряда" прежде всего потому, что он очень талантливый человек.

Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится, — отметил Ихтиандр.

Ранее Тарантино, представляющий в Москве свой фильм "Однажды в Голливуде", признался, что его любимая русская картина — это "Человек-амфибия" режиссёров Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского. Этот фильм снят по одноимённому научно-фантастическому роману Александра Беляева. Его премьера состоялась 28 декабря 1961 года, а 3 января 1962-го "Человек-амфибия" вышел в широкий прокат.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×