Путину доложили о событиях в Киргизии

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Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin

Как отметили представители Кремля, лидера России оперативно информируют о происходящем в этой республике.

Президент России Владимир Путин в курсе происходящих событий в Киргизии, связанных с операцией по задержанию бывшего лидера этой страны Алмазбека Атамбаева. Лидера России оперативно информируют о происходящем в данной республике, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Президент получает самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации, — сообщает пресс-служба российского лидера.

Напомним, Алмазбек Атамбаев покинул пост главы государства в 2017 году после избрания Сооронбая Жээнбекова новым лидером Киргизии. Вскоре бывшего главу страны стали обвинять в коррупции и превышении должностных полномочий в годы его правления.

Сам же Атамбаев утверждал, что всё это — происки нынешнего руководства страны, попытки нейтрализовать его как политического оппонента. Он предупреждал, что готов оказать вооружённое сопротивление при попытке его задержания. В конце июня парламент Киргизии принял решение лишить Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. 7 августа киргизский спецназ начал операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева.

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