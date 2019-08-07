Лидер Киргизии прервал отпуск из-за столкновений при задержании экс-президента

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Сооронбай Жээнбеков. Фото Пресс-служба президента Киргизии

О событиях в этой республике уже доложено лидеру России Владимиру Путину, ситуация там напряжённая.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и возвращается в Бишкек. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. На отдых он отправился только 5 августа.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 августа, прервал свой недельный краткосрочный отпуск и направился в Бишкек, — говорится в сообщении.

Напомним, сейчас в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека спецназ проводит операцию по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Он подозревается в коррупции, уже лишён неприкосновенности.

Мы рассказывали, что попытка задержания политика вылилась в столкновения со сторонниками Атамбаева, есть много пострадавших. О событиях в республике уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.

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