Кадыров рассказал, кто организовывал вторжение боевиков в Дагестан 20 лет назад

Как отметил глава Чечни, благодаря совместным усилиям Российской армии, ополченцев и президента Владимира Путина удалось остановить распространение террористической угрозы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности событий 20-летней давности, когда группы террористов начали массовое вторжение с территории Чечни в Дагестан. Как подчеркнул глава республики, костяк террористов составляли иностранные наёмники и радикальные фанатики.

— Двадцать лет назад начались ботлихские события. Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова... численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла... армия дагестанца Магомеда Тагаева. Третий отряд, состоящий из арабов, узбеков, таджиков, жителей регионов России, подчинялся арабскому террористу Хаттабу, подготовленному ЦРУ. В составе этой банды находилась группа Раппани Халилова из Буйнакска, — сообщил в интервью местному агентству "Чечня сегодня" Рамзан Кадыров, добавив, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров, будучи в то время муфтием Чечни, осудил вылазку боевиков.

Чеченский лидер отметил, что боевики не скрывали своих планов. А непосредственно перед самым нападением террористы беспрепятственно добрались до Дагестана, при том что маршруты их движения легко прослеживались с воздуха. А как позднее говорил один из лидеров боевиков Шамиль Басаев, якобы "каждая торговка на Хасавюртовском рынке" знала в те дни о готовящемся наступлении. Тем не менее необходимые меры не были приняты вовремя и вступать в бой с террористами пришлось уже на территории Дагестана.

Рамзан Кадыров отметил, что простые дагестанцы показали, что им чужда радикальная и террористическая идеология, а потому c оружием в руках встали на защиту своих сёл и земель.

— Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но перелом в события внесли армия, внутренние войска, авиация, артиллерия, спецназ. Историческое значение имело то, что Владимир Путин лично посетил район событий, хотя это было опасно для жизни, и дал понять, что время, когда ваххабизм и терроризм создавали свои анклавы, прошло, — подытожил Кадыров.

Напомним, в начале августа 1999 года произошло вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба на территорию Ботлихского района Дагестана. В результате последующих боёв, по официальным данным, погибло более 280 российских военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Ещё более 800 получили ранения.

Как сообщал Лайф, в 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был поднят вопрос о необходимости приравнять ополченцев Дагестана, давших отпор при вторжении боевиков на территорию республики, к ветеранам боевых действий. Позднее глава государства поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с террористами в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана в 1999 году.