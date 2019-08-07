Вика Цыганова рассказала Лайфу о предчувствии перед тем, как убили Круга

Семья певицы очень близко знала певца, он ночевал у них дома, где располагалась студия, и был готов работать в любой момент.

Певица Вика Цыганова, близкая подруга убитого исполнителя русского шансона Михаила Круга, высказала свою точку зрения по поводу признания киллера Александра Агеева спустя 17 лет после трагедии. Цыганова предполагает, что он либо хочет освежить впечатление о себе, либо хочет покаяться.

— Может, он захотел освежить о себе впечатление, может, хочет покаяться перед народом, я не знаю, — предположила Цыганова в беседе с Лайфом.

Певица рассказала, что после смерти Круга не пела два года, а перед его убийством у неё было предчувствие.

— За день у меня было предчувствие. В дом залетела птица, и я сразу сказала, что кто-то умрёт. Ночью раздался звонок, я сказала: "Кто? С кем?" Вадик (муж певицы. — Прим. ред.) сказал — Мишу убили, — добавила Цыганова.

Также женщина поделилась с Лайфом своими воспоминаниями об убитом.

— Мы записывали дуэтный альбом с ним. Миша в тот момент был уже в творческой усталости. Мы спели с ним песню "Приходите в мой дом". Мы писали на студии альбом, но, поскольку наступила смерть, мы назвали альбом "Посвящение". Туда вошла песня "Золотые купола" (Вадим тоже песню эту написал). Миша бы счастлив, что у него появилась такая песня. Он менял своё направление творческое, он уходил от "уголовной романтики", переходил к более светлому, — вспоминает Цыганова.

Как стало известно сегодня, в доме, где был убит Михаил Круг, прошёл следственный эксперимент. Вдову Михаила Круга вызвали на опознание его убийцы спустя 17 лет. Ирина Круг уже давным-давно опознавала Александра Агеева как исполнителя преступления. Агеев давно находится в местах лишения свободы за другие преступления, однако решил признаться в содеянном.