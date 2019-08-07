Сторонники политика утверждают, что возгорание началось из-за светошумовых гранат спецназа, причём могли пострадать невинные люди.

На территории резиденции бывшего киргизского лидера Алмазбека Атамбаева вспыхнул крупный пожар. Это существенно осложнило обстановку на месте событий, где сторонники политика пытаются отстоять его у вооружённых бойцов спецназа. Столкновения продолжаются уже больше двух часов, с обеих сторон есть раненые.

В каком из помещений произошёл пожар, неизвестно, однако сторонники Атамбаева утверждают, что горит одна из гостевых юрт, куда силовики кинули светошумовую гранату. Там, по предварительным данным, укрылось ближайшее окружение бывшего лидера, но никто из них не пострадал.

Напомним, что Атамбаева обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий. Но сам политик уверен: всё это — происки нынешнего руководства страны.

Штурм резиденции Атамбаева начался сегодня вечером и продолжается уже несколько часов. Сторонники бывшего президента пытаются отбить его у силовиков, кидают камни и строят баррикады. Ранения получило уже более 10 человек. Ранее прошла информация, что Атамбаева задержали, но эти данные опровергли его сторонники и адвокат.