Сторонники Атамбаева захватили бойцов спецназа, их выносят на руках — видео

Перед этим сотрудникам ГКНБ пришлось стрелять в воздух и использовать резиновые пули, чтобы ответить агрессивной толпе.

В селе Кой-Таш в пригороде столицы Киргизии Бишкека местные жители сегодня захватили бойцов спецназа Госкомитета нацбезопасности, которые были направлены на задержание экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы происходящего публикуют в соцсетях видео, как из дома Атамбаева, где он был блокирован спецназом, выносят, предположительно, бойцов ГКНБ. Комментатор этих кадров говорит, что одни люди призывают других не избивать сотрудников спецслужбы, находящихся при исполнении.

Меж тем в МВД страны сообщили, что направили весь личный состав районного отдела к месту ЧП для обеспечения безопасности. Сторонники же Атамбаева заблокировали дорогу к его дому, чтобы защитить лидера. Отмечается, что он "держит оборону".

Напомним, Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год. Он лишён неприкосновенности и статуса экс-президента. Такое решение в конце июня принял парламент. Бывшего главу государства подозревают в коррупции: махинациях с землёй, финансированием реконструкции ТЭЦ Бишкека и не только.

Сам Атамбаев заявляет, что всё это — происки нынешнего руководства страны, попытки нейтрализовать его как политического оппонента. Он предупреждал, что готов оказать вооружённое сопротивление при попытке его задержания.