Атамбаев вышел к своим сторонникам, его встретили аплодисментами

Из Бишкека к резиденции в Кой-Таше стянуты дополнительные силы, по некоторой информации, готовится новый штурм дома.

Теперь точно можно сказать: экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отбили у спецназа. Бывший президент спустился со второго этажа резиденции в Кой-Таше, чтобы выразить благодарность своим сторонникам. Толпа поприветствовала его аплодисментами.

Однако выступать с какими-либо заявлениями политик не стал. По информации местных СМИ, Атамбаев быстро ушёл в неизвестном направлении, прикрываемый охранниками.

Напомним, Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год. Он лишён неприкосновенности и статуса экс-президента. Такое решение в конце июня принял парламент. Бывшего главу государства подозревают в коррупции: махинациях с землёй, финансировании реконструкции ТЭЦ Бишкека и не только. Сам Атамбаев заявляет, что всё это — происки нынешнего руководства страны.