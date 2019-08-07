В Вирджинии эвакуировали сотрудников USA TODAY из-за сообщений о стрельбе

Полиция проверяет сообщения о злоумышленнике. Сведений о пострадавших не поступало.

В американском штате Вирджиния эвакуировали всех людей из редакции USA TODAY из-за сообщений о том, что в здании находится неизвестный вооружённый человек.

We have evacuated the @USATODAY headquarters in McLean, Virginia, after reports of someone who may have had a weapon in the building. pic.twitter.com/EF8DJQCqsN — Nathan Bomey (@NathanBomey) August 7, 2019

Офисное здание относится к Вирджинии, однако фактически находится в пригороде столицы США Вашингтона. В округе много магазинов и офисов.

В местной полиции подтвердили, что получили сообщение о вооружённом человеке в здании. Информация проверяется. Оно оцеплено.

Напомним, утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство засильем мигрантов. Число жертв массового расстрела превысило 20 человек.

Затем около часа ночи 4 августа стрельба произошла в Дейтоне. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. Жертвами стрелка стали девять человек, включая его сестру. Преступником оказался 24-летний Коннор Беттс.