В Вирджинии эвакуировали сотрудников USA TODAY из-за сообщений о стрельбе

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Полиция проверяет сообщения о злоумышленнике. Сведений о пострадавших не поступало.

В американском штате Вирджиния эвакуировали всех людей из редакции USA TODAY из-за сообщений о том, что в здании находится неизвестный вооружённый человек.

Офисное здание относится к Вирджинии, однако фактически находится в пригороде столицы США Вашингтона. В округе много магазинов и офисов.

В местной полиции подтвердили, что получили сообщение о вооружённом человеке в здании. Информация проверяется. Оно оцеплено.

Напомним, утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство засильем мигрантов. Число жертв массового расстрела превысило 20 человек.

Затем около часа ночи 4 августа стрельба произошла в Дейтоне. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. Жертвами стрелка стали девять человек, включая его сестру. Преступником оказался 24-летний Коннор Беттс.

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