Мать умершего сочинского мальчика-маугли не доверяла врачам из-за выкидыша

По документам маленького Матвея вообще не существовало: родители не заявляли о его рождении.

У матери умершего в Сочи ребёнка, у которого даже не было документов, был плохой опыт ведения предыдущей беременности, из-за чего она решила рожать сына в домашних условиях. Журналисты "Комсомольской правды" выяснили подробности, чем занималась семья и почему мать отказалась ложиться в роддом.

Семья переехала из Москвы в посёлок Лоо под Сочи, снимала частный дом. Муж с женой интересовались экстрасенсорикой, работой с энергетикой человека. Проводили мотивационные мастер-классы и предлагали снимать порчу.

—У меня был плохой жизненный опыт, связанный с врачами. Я потеряла ребёнка, когда была на втором месяце беременности, — цитирует КП женщину.

Именно поэтому второй раз семья решила подготавливать роды дома, Постелили чистую постель, налили чистую воду в ванну, купили антисептик, пелёнки, весы. Появиться на свет Матвею помогал отец.

Однако появившийся весной на свет ребёнок в июне впал в полусонное состояние, он спал по 16 часов, не принимал молоко и сильно похудел. Через два дня родители решили отвезти его в больницу. В Центре охраны материнства и детства города ребёнок скончался, хотя за его жизнь долго боролись врачи.

— После вскрытия стало ясно, что Матвей страдал вялотекущей формой инфекции с проявлением тяжёлой формы дистрофии органов, общей гипотрофией и патологией иммунной системы. Было установлено внутримозговое кровоизлияние с прорывом крови в желудочки мозга и развитием отёка, мозговой комой, — рассказали КП правоохранители.

После месячной проверки медицинской документации на родителей могут завести дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".