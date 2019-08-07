Зеленский заблудился у президентского дворца во время визита в Турцию — видео

Главе Турции пришлось вернуть украинского лидера, чтобы он действовал согласно протоколу.

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Турцию с визитом, во время церемонии у президентского дворца запутался в маршруте своего движения. На выручку пришёл турецкий лидер Тайип Эрдоган — он направил коллегу на верный путь.

После приветствия почётного караула на турецком языке Зеленский вместо того, чтобы с Эрдоганом принять рапорт офицера, направился в противоположную сторону. Главе Турции пришлось вернуть украинского лидера, чтобы он принял рапорт согласно протоколу.

После оба лидера направились в президентский дворец для проведения двухсторонних переговоров.

Ранее Лайф сообщал, что в Кремле рассказали подробности нового звонка Зеленского Путину.