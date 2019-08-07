В столкновениях спецназа и сторонников Атамбаева пострадало 15 человек

Среди них в том числе люди с огнестрельными ранениями. Ситуация на месте ЧП всё ещё напряжённая.

Пятнадцать человек госпитализированы из села Кой-Таш в пригороде Бишкека, где сегодня при попытке спецназа Госкомитета нацбезопасности Киргизии задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева произошли столкновения с его сторонниками. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Среди них трое в Чуйской областной больнице, столько же в Национальном госпитале, а остальные — в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. Есть в том числе люди с огнестрельными ранениями.

Ситуация остаётся напряжённой. В Бишкеке поднят по тревоге личный состав МВД. Атамбаев готов "держать оборону".