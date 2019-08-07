Эксперты отметили высокую конкуренцию на грядущих выборах губернаторов

Вместе с тем политологи увидели много фиктивных кандидатов, например людей, выдвигающихся для своего пиара.

Член Общественной палаты РФ и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев заявил, что перед грядущими губернаторскими выборами в стране выросла политическая активность, а также конкуренция.

— Согласно числу и выдвинувшихся, и зарегистрированных кандидатов, мы видим явный рост политической активности и конкуренции... Мы видим рост политической активности парламентских партий, — заявил Григорьев на круглом столе, трансляцию которого вёл Лайф.

Григорьев рассказал, что в этом году на выборы руководителей 16 субъектов было выдвинуто 163 человека. А на прошлых выборах глав этих же субъектов выдвигались 108 человек. Зарегистрированными кандидатами стали только 72 человека.

38% выдвиженцев так и не сдали ни одной подписи муниципальных депутатов в свою поддержку, именно их политолог отнёс к фиктивным кандидатам.

8 сентября — в единый день голосования в этом году — пройдут выборы 16 губернаторов, будут избираться 13 региональных заксобраний. В 22 городах будут избирать городскую думу, в трёх региональных центрах выберут мэров. Ещё в четырёх регионах пройдут довыборы в Госдуму.

Ранее Лайф рассказывал, что Совфед принял пакет законов о цифровых избирательных участках.