Синоптики объяснили аномальную погоду в России "небесной механикой"

Как правило, похолодание и потепление повторяются каждые 206 суток, и иногда перепады температуры не соответствуют сезонным нормам.

Аномально холодное лето в России связано с движением Земли, Луны и Солнца, или "небесной механикой", объяснил главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков в интервью МК.

— Всем известно, что гравитационные связи Луны и Земли вызывают приливы и отливы в океане. Но точно такое же гравитационное воздействие оказывается Луной на "пятый океан" — на земную атмосферу, — рассказал Сидоренков.

По словам эксперта, каждые пять-девять дней происходит смена погодного цикла. При этом на атмосферу Земли также влияет более длительный лунный цикл, который связан с приближением и отдалением Луны.

— Это можно представить в виде синусоиды с максимумами и минимумами лунного влияния на Землю. Полный период этого явления — 412 суток. То есть половинка этого периода — 206 суток, — заявил он.

Таким образом, указанный период как раз и обозначает кардинальную смену нисходящего и восходящего трендов, объяснил Сидоренков.

Аномальное похолодание и потепление обычно повторяются каждые 206 суток. Поэтому иногда перепады температуры не соответствуют сезонным нормам, например, в мае в европейской части России было жарко, а спустя три месяца началась волна холода, отметил сотрудник Росгидромета.

Ранее из-за множества обращений россиян по поводу похолодания в их домах в Госдуме предложили отапливать квартиры и летом, если температура воздуха будет ниже климатической нормы.