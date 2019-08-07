Спецназ снова штурмует резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева под Бишкеком

В Киргизии начался второй штурм дома бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Ролики появляются в Сети.

Число пострадавших в результате применения спецсредств в операции, по данным местного Минздрава, увеличилось до 36 человек. Задержать экс-лидера страны не вышло.

В ходе операции смертельные ранения получил один из спецназовцев, ещё один госпитализирован.

Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год. Он лишён неприкосновенности и статуса бывшего президента. Такое решение принял парламент в конце июня. Экс-главу государства подозревают в коррупции: махинациях с землёй, финансированием реконструкции ТЭЦ Бишкека и не только.

Сам Атамбаев заявляет, что всё это — происки нынешнего руководства государства, чтобы нейтрализовать его как политического оппонента. Он заявлял, что готов оказать вооружённое сопротивление при попытке его задержания. Сторонники политика опровергли данные, что он был задержан.

Атамбаев вышел к своим сторонникам, его встретили аплодисментами