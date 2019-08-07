Пять человек погибли и около 40 ранены в результате ДТП в Марокко

Водитель перевернувшегося транспортного средства скрылся после инцидента, его разыскивает полиция.

Автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в городе Таунат на севере Марокко, в результате 5 человек погибли, ещё 37 получили ранения. Об этом сообщает агентство Hespress.

Пятеро пострадавших были направлены в больницу Университета Хасана II в Фесе из-за серьёзности их травм. Таунатская областная больница оказывает первую помощь, лечение и анализы для остальной части раненых.

Среди пассажиров транспортного средства были женщины и дети.

По информации агентства Синьхуа, водитель перевернувшегося автобуса скрылся после инцидента. Его разыскивает полиция.