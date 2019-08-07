В Крыму заявили, что у Украины скорее будет президент-телепузик, чем полуостров

В России политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что он вернёт Крым в состав Незалежной.

— Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдёт, — отметил сенатор Владимир Джабаров в беседе с RT.

Политик призвал не принимать подобные заявления всерьёз и заявил, что полуостров оказался в составе Украины случайно, а теперь "справедливость восторжествовала".

Джабаров отметил, что если Зеленский и дальше будет выступать с подобными заявлениями, то отношения России и Украины рискуют остаться в тупике.

Лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар республики Эйваз Умеров, в свою очередь, также призвал власти Украины смириться со статусом полуострова.

— Скорее на Украине выберут телепузиков в президенты, чем Крым вернётся на Украину. Крым шестой год дома, и все семьи, в том числе крымско-татарские, вместе, — заявил он РИА "Новости-Крым".

По словам Умерова, попытки Зеленского привлечь внимание подобными заявлениями "кроме слез ничего не вызывают".

— В политике это называется популизмом, но, как видите, это ближе к лицедейству, актёрству. Это одни эмоции, — отметил он.

Умеров высказал мнение, что украинские власти не могут позволить себе признать Крым российским, однако пытаются устроить торг на этой почве.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались в пользу воссоединения с Россией.