В ЛНР сообщили о миномётном обстреле со стороны ВСУ

Несмотря на достигнутые договорённости о перемирии, подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберных миномётов территорию села Логвиново в Луганской Народной Республике. Об этом в среду сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Вопреки достигнутым договорённостям о перемирии <...>, боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВCУ в 20:50 открыли огонь по нашим позициям в районе населённого пункта Логвиново из запрещённых минскими договорённостями 120-мм миномётов, — приводит его слова Луганскинформцентр.

Он также сообщил, что в ходе обстрела не пострадал ни один военнослужащий Народной милиции, и подчеркнул, что украинские военные в "очередной раз" подвергли опасности мирных жителей, а также призвал международные организации оказать давление на Киев, чтобы прекратить "геноцид народа Донбасса".

Ранее Лайф сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию пригласил турецкого лидера посетить Украину и принять участие в восстановлении повреждённой инфраструктуры Донбасса.