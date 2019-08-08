В Костроме школьница отдала алименты отца приюту для животных

Девочка отметила, что не считает это поступком и намерена помогать животным "более серьёзно".

В Костроме 15-летняя девочка отдала алименты от своего отца в местный приют для животных, сообщает РИА "Новости".

— Приюту помогали и раньше. Всегда перечисляла алименты, и дальше будем так же перечислять. Я просто очень люблю животных, — рассказала школьница агентству.

Девочка отметила, что не считает это поступком и намерена помогать животным "более серьёзно".

Школьница является волонтёром приюта "Добрые руки". По её словам, задолженность по алиментам от её отца, которую взыскали после того, как разобрались с потерянными документами, составила около 20 тысяч рублей. Ещё две тысячи для приюта девочке дала мама.

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