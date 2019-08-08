Четыре человека погибли в страшном ДТП с автобусом под Новороссийском

Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, произошедшего в Краснодарском крае близ Новороссийска. Об этом пишет ТАСС.

По данным Лайфа, госпитализировано не менее 21 человек, среди них есть дети.

Как рассказал Лайфу один из пассажиров автобуса, предположительно, водитель мог уснуть за рулём. Пассажир также рассказал, что группа, собранная компанией "Анапа-тур", ехала с водопадов, автобус перевернулся и улетел в обрыв.

В свою очередь, как пишет ТАСС со ссылкой на ГИБДД, причиной аварии могло стать лобовое столкновение с легковушкой.

Ране сообщалось об одном погибшем.