В Канаде нашли мёртвыми националистов, подозреваемых в трёх убийствах

Полиция Канады обнаружила тела двух молодых людей, которые последние несколько недель находились в розыске по подозрению в убийстве лектора Университета Британской Колумбии, а также пары молодожёнов. Об этом сообщает телекомпания KTVO.

По данным канадских правоохранителей, Кэм Маклеод, а также его 18-летний приятель Брайан Шмегельски 15 июля 2019 года по неустановленным мотивам обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль, в котором находились Лукас Фаулер и Чинна Диз — влюблённые, решившие отправиться в свадебное путешествие по западному побережью Северной Америки.

Молодые люди изрешетили их автомобиль, однако не взяли себе ни денег, ни ценностей, которые находились в фургоне у пары. После этого они отправились дальше на север в сторону Аляски и спустя четыре дня на пустынном шоссе встретили 64-летнего Леонарда Дика, лектора по ботанике из Университета Британской Колумбии.

Неизвестно, пытался ли мужчина попросить молодых людей, чтобы они подвезли его на своём фургоне, как и прочие обстоятельства их встречи, однако после неё тело исследователя было найдено на дне оврага в обезображенном состоянии.

Двое молодых людей первоначально числились пропавшими без вести, однако, когда полиция обнаружила их явно умышленно подожжённый автомобиль у берега реки, а ниже по течению лодку и "прочие вещи", стало понятно, что парни пытались скрыться, за что были объявлены в розыск.

Их тела пока не опознаны, однако, по словам шефа местной полиции, вскрытие точно подтвердит в них Маклеода и Шмегельски. Как рассказал отец одного из них, сын очень живо интересовался нацистскими "артефактами" во время походов в музей, посвящённый периоду Второй мировой войны. Также полицейским удалось установить, что молодые люди обменивались "нацистскими картинками" и видео с помощью Steam.