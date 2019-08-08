После смертельного ДТП с автобусом под Новороссийском госпитализированы 11 детей

Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи, все ближайшие больницы готовы принять пациентов.

Среди госпитализированных после страшной аварии под Новороссийском, где автобус с более чем 40 пассажирами съехал в обрыв, 11 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

— В больницу Новороссийска доставлено 27 человек, из них 11 детей, — приводит агентство комментарий пресс-службы ведомства.

Как уточнили агентству в региональном следственном управлении СКР, на место выехали сотрудники ведомства для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Кроме того, как сообщает краевая администрация, на месте находится первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

— Под Новороссийском случилась ужасная трагедия. Все силы брошены на то, чтобы оказать помощь людям. Создан оперативный штаб, его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Он сейчас на месте аварии. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи, все ближайшие больницы готовы принять пациентов. При необходимости доставим их в Краснодар, — отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Напомним, по предварительным данным, в результате опрокидывания экскурсионного автобуса в кювет после лобового столкновения с легковушкой погибло 4 человека.