Источники Лайфа уточнили число погибших в страшном ДТП под Новороссийском

Двое взрослых и один ребёнок погибли в результате аварии близ Новороссийска. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах региона.

Как отметил собеседник, 27 пострадавших находятся в городской больнице, из них 11 детей, двое в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате опрокидывания экскурсионного автобуса в кювет после лобового столкновения с легковушкой погибло 4 человека. На месте работает оперативный штаб, туда же выехали сотрудники СКР.