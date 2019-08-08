Эксперты рассказали, почему молодёжь увольняется с первого места работы

Чаще всего молодые люди устраиваются на первое место по знакомству, а по мере взросления всё чаще ищут работу с помощью объявлений.

Примерно половина представителей молодёжи трудятся на первом месте работы не больше года, причём в основном причиной увольнения становится низкая заработная плата, свидетельствуют данные исследования Института прикладных экономических исследований центра экономики непрерывного образования РАНХиГС.

— Около половины молодых людей трудятся на своём первом месте работы не более года, при этом 27,9% молодёжи заняты на первой работе менее шести месяцев, и 24,1% юношей и девушек работают на первом месте трудоустройства от полугода до года. Основные причины, по которым молодые люди покидают своё первое место работы, — это низкая заработная плата и содержание работы, которое не устраивает молодёжь, — сказано в материалах.

При этом около четверти молодых людей трудятся на первой работе от года до двух лет, а 12–15% — от трёх до пяти лет. Половина молодых людей из тех, кто работает впервые, младше 18 лет. Однако в основном молодёжь устраивается на первое место работы в возрасте 18–20 лет, при этом более трети (31,3%) не имели на тот момент ни высшего, ни среднего профессионального образования.

Эксперты также выяснили, что чаще всего молодые люди устраиваются на первую позицию по знакомству, однако по мере взросления всё чаще ищут работу с помощью объявления о вакансиях, и тем чаще их приглашают на работу фирмы и предприятия.

Ранее в парламенте Ленобласти предложили запретить молодёжи брать кредиты на гаджеты, авто и отпуск.