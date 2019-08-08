Экс-президент также выразил сожаление, что при спецоперации пострадали невинные люди.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев призвал силовиков "не стрелять в свой народ", его заявление выпустил телеканал "Апрель".

— Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, всё это очень плохо кончится для вас, — заявил Атамбаев.

Экс-президент также выразил сожаление, что при спецоперации пострадали невинные люди.

— Сегодня была попытка моего захвата, к сожалению, при этом пострадали невинные мирные люди. Потому что для захвата был отправлен антитеррористический отряд спецназа "Альфа". Мы не террористы. Ни я, ни мирные люди вокруг моего дома, — сказал он.

По словам Атамбаева, многие люди приехали к его дому, чтобы сфотографироваться.

— И вот эта жестокость, этот цинизм действующих властей просто потрясают, — заявил он.

По мнению экс-президента, спецназ применял не только спецсредства, но и боевое оружие. Он отметил, что пострадало много людей, некоторые из них с тяжёлыми ранениями.

— Власть не вняла моим призывам войти в правовое поле, — подчеркнул он.

При этом Атамбаев выразил благодарность тем людям, которые не дали его задержать.

— Власти пора одуматься, мы не такой народ, который будет жить на коленях, — резюмировал он.

Напомним, 20 июня парламент Киргизии направил в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева. Надзорный орган заключил, что он может быть причастен к делу о коррупции, освобождению благодаря поддельным медицинским справкам лидера ОПГ и другим незаконным действиям. Если вина Атамбаева будет доказана, ему грозит пожизненный срок.

7 августа началась спецоперация по задержанию Атамбаева. Из-за столкновения со спецназом пострадало по меньшей мере 43 человека, среди них есть и сторонники экс-президента, которые не давали отряду задержать Атамбаева. В ходе операции были взяты в заложники несколько спецназовцев, парламент Киргизии собирается проводить внеочередное заседание в связи со столкновениями.