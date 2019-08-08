В Японии началось извержение вулкана Асама в 140 км от Токио — видео

На главном острове Японии Хонсю началось извержение вулкана Асама, расположенного в 140 км от Токио. Об этом сообщает главное метеорологическое управление страны.

По информации местных СМИ, извержение началось в 22:03 по местному времени (16:03 мск), вулкан выбросил столб пепла на высоту 1,8–2 км, в настоящий момент ему присвоен третий уровень опасности из пяти.

Жителей 4-километровой зоны вокруг горы предупредили об опасности схода лавы и оседания вулканического пепла, а также падения камней, выбрасываемых из жерла вулкана. Кроме того, специалисты прогнозируют возможное усиление вулканической активности.

Правительство Японии создало координационный кризисный центр при канцелярии премьер-министра для оперативного реагирования на ситуацию. В последний раз специалисты фиксировали активность вулкана в 2015 году. До этого, в 2009 году, после извержения часть Токио была засыпана пеплом.