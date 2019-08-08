Силовики покидают территорию рядом с резиденцией Атамбаева

Силовики начали покидать территорию села Кой-Таш, где находится резиденция бывшего президента Киргизии Атамбаева, сообщили РИА "Новости" в четверг в штабе сторонников экс-главы государства.
— Милиция, спецназ, они все уехали из Кой-Таша, — рассказал собеседник агентства.
Напомним, 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции. При этом на его защиту встало множество граждан, которые отбили Атамбаева у силовиков, захватив и взяв в заложники некоторых из них. В ходе столкновений пострадало по меньшей мере 43 человека, один погиб.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram