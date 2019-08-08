Лайф публикует список пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском

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Фото © L!FE

В распоряжении Лайфа появился список пострадавших в результате смертельного ДТП в Краснодарском крае.

1. Гусева В. (41 год) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана теменной области, ушиб левого бедра; средняя степень тяжести

2. Корчагин А. (37 лет) — закрытый перелом левого бедра; средняя степень тяжести

3. Алексанкина Ж. (47 лет) — рваная рана левого предплечья; средняя степень тяжести

4. Антон Г. (6 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга; средняя степень тяжести

5. Голдобеева Е. (37 лет) — ушиб грудной клетки; средняя степень тяжести

6. Абрамова К. (23 года) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана пальца; средняя степень тяжести

7. Артём С. (12 лет) — ушиб грудной клетки; средняя степень тяжести

8. Малышева О. (35 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, шок; средняя степень тяжести

9. Труфанова С. (26 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом грудины; средняя степень тяжести

10. Севастьянов К. (44 года) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом трёх рёбер; средняя степень тяжести

11. Карелина В. (56 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб плеча; средняя степень тяжести

12. Журавлев А. (20 лет) — закрытая черепно-мозговая травма; средняя степень тяжести

13. Севостьянова Л. (43 года) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга; средняя степень тяжести

14. Ерденов Д. (21 год) — травма шейного отдела позвоночника; средняя степень тяжести

15. Сафонова С. (40 лет) — автотравма; лёгкая степень тяжести

16. Ирина Г. (17 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга; средняя степень тяжести

17. Андрей К. (10 лет) — сотрясение головного мозга; средняя степень тяжести

18. Кира Б. (6 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

19. Татьяна Ч. (17 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

20. Анна А. (13 лет) — ушиб позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, автотравма; средняя степень тяжести

21. Данила С. (12 лет) — ушиб плеча, автотравма; средняя степень тяжести

22. Елена М. (12 лет) — автотравма, ушиб стопы; средняя степень тяжести

23. Краснодубровский Е. (27 лет) — сочетанная травма; тяжёлое состояние

24. Васева Л. (59 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки; средняя степень тяжести

25. Сулиманова С. (43 года) — закрытая черепно-мозговая травма, автотравма; средняя степень тяжести

26. Алеханов А. (42 года) — автотравма; средняя степень тяжести

27. Архипов С. (23 года) — автотравма; средняя степень тяжести

28. Архипова Т. (29 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

29. Гусев Д. (42 года) — автотравма; средняя степень тяжести

30. Смирнова Н. (47 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

31. Неизвестный (22 года) — автотравма; средняя степень тяжести

32. Тарасов В. (66 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

33. Скоб Л. (38 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

34. Анастасия С. (12 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

35. Мартинсон М. (36 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

36. Симанова А. (26 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

37. Людмила М. (6 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

38. Анисимов М. (28 лет) — автотравма; средняя степень тяжести

Данные о ещё пяти пострадавших отсутствуют.

Напомним, в результате аварии погибло три человека, все они находились во внедорожнике, который рухнул в обрыв вместе с автобусом.

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