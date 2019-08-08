Лайф публикует список пострадавших в страшном ДТП под Новороссийском

В распоряжении Лайфа появился список пострадавших в результате смертельного ДТП в Краснодарском крае.
1. Гусева В. (41 год) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рана теменной области, ушиб левого бедра; средняя степень тяжести
2. Корчагин А. (37 лет) — закрытый перелом левого бедра; средняя степень тяжести
3. Алексанкина Ж. (47 лет) — рваная рана левого предплечья; средняя степень тяжести
4. Антон Г. (6 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга; средняя степень тяжести
5. Голдобеева Е. (37 лет) — ушиб грудной клетки; средняя степень тяжести
6. Абрамова К. (23 года) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана пальца; средняя степень тяжести
7. Артём С. (12 лет) — ушиб грудной клетки; средняя степень тяжести
8. Малышева О. (35 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом поясничного отдела позвоночника, шок; средняя степень тяжести
9. Труфанова С. (26 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом грудины; средняя степень тяжести
10. Севастьянов К. (44 года) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом трёх рёбер; средняя степень тяжести
11. Карелина В. (56 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб плеча; средняя степень тяжести
12. Журавлев А. (20 лет) — закрытая черепно-мозговая травма; средняя степень тяжести
13. Севостьянова Л. (43 года) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга; средняя степень тяжести
14. Ерденов Д. (21 год) — травма шейного отдела позвоночника; средняя степень тяжести
15. Сафонова С. (40 лет) — автотравма; лёгкая степень тяжести
16. Ирина Г. (17 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга; средняя степень тяжести
17. Андрей К. (10 лет) — сотрясение головного мозга; средняя степень тяжести
18. Кира Б. (6 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
19. Татьяна Ч. (17 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
20. Анна А. (13 лет) — ушиб позвоночника, закрытая черепно-мозговая травма, автотравма; средняя степень тяжести
21. Данила С. (12 лет) — ушиб плеча, автотравма; средняя степень тяжести
22. Елена М. (12 лет) — автотравма, ушиб стопы; средняя степень тяжести
23. Краснодубровский Е. (27 лет) — сочетанная травма; тяжёлое состояние
24. Васева Л. (59 лет) — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки; средняя степень тяжести
25. Сулиманова С. (43 года) — закрытая черепно-мозговая травма, автотравма; средняя степень тяжести
26. Алеханов А. (42 года) — автотравма; средняя степень тяжести
27. Архипов С. (23 года) — автотравма; средняя степень тяжести
28. Архипова Т. (29 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
29. Гусев Д. (42 года) — автотравма; средняя степень тяжести
30. Смирнова Н. (47 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
31. Неизвестный (22 года) — автотравма; средняя степень тяжести
32. Тарасов В. (66 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
33. Скоб Л. (38 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
34. Анастасия С. (12 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
35. Мартинсон М. (36 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
36. Симанова А. (26 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
37. Людмила М. (6 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
38. Анисимов М. (28 лет) — автотравма; средняя степень тяжести
Данные о ещё пяти пострадавших отсутствуют.
Напомним, в результате аварии погибло три человека, все они находились во внедорожнике, который рухнул в обрыв вместе с автобусом.
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