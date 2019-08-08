71-я премия "Эмми" пройдёт без ведущего

Организаторы рассмотрели множество кандидатов на эту роль, однако решили уделить большее внимание сериалам.

Церемония вручения телевизионной премии "Эмми" будет проходить в сентябре без ведущего, заявил глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков.

Он напомнил, что в этом году завершились или скоро завершатся многие популярные сериалы. По мнению главы телеканала, данному факту стоит уделить внимание, однако, по его оценкам, реплики ведущего и вступительное выступление займут около 15–20 минут.

Колиер подчеркнул, что организаторы рассмотрели множество кандидатов на роль ведущего.

— Но мы пришли к выводу, что в этом году, когда мы уделяем внимание такому большому числу шоу, стратегическим решением будет провести Emmy без ведущего, — добавил он.

Последний раз церемония "Эмми" проводилась без ведущего 16 лет назад — в 2003 году.

71-я премия "Эмми" будет показана 22 сентября в эфире американского телеканала Fox.