Раненный при штурме дома Атамбаева начальник областного ГУВД впал в кому

Руководитель Главного управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов в результате столкновения силовиков и сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева получил серьёзные травмы и впал в кому.

Как передаёт местное информагентство Kg.24, Курманкулов получил серьёзный удар камнем в область головы и был доставлен в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга тяжёлой степени.

Мужчине провели трепанацию черепа, однако, несмотря на предпринимаемые медиками усилия, состояние полицейского остаётся крайне тяжёлым, в настоящий момент он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и находится в состоянии комы.

Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к правоохранителям и призвал "не стрелять в свой народ".