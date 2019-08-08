Девушку раздавило валуном во время утренней пробежки

Британский астрофизик Натали Кристофер отправилась на традиционную утреннюю пробежку вдоль побережья острова Икария в Эгейском море, куда она переехала вместе со своим спутником, однако вернуться домой девушке было уже не суждено.

Как передаёт Daily Mail, 34-летняя Кристофер исчезла из дома ещё в понедельник утром, но найти её тело удалось только сейчас — благодаря "неожиданно" включившемуся телефону.

По информации журналистов, во время пробежки скалистая тропа, по которой Натали обычно бегала, обвалилась прямо у неё под ногами и утянула любительницу фитнеса в 20-метровое ущелье. После этого сверху на девушку упал большой валун и она, вероятнее всего, потеряла сознание.

В это время ей несколько раз попытался дозвониться её молодой человек, имя которого не называется, однако после нескольких неудачных попыток он вызвал полицию. Правда, сам тут же и угодил под подозрение, ведь на его подушке была обнаружена кровь, а горничная якобы слышала крики их ссоры и сказала, что, "скорее всего", они спали в разных кроватях.

Сценарий убийства полицейские быстро отвергли, однако расследование дела о возможном умышленном убийстве не прекращено, поскольку остаётся открытым вопрос, кто активировал мобильный телефон погибшей.

Отмечается, что Кристофер была сторонницей активного образа жизни, на её страничках в социальных сетях опубликовано много фотографий, на которых она занимается спортом, а буквально накануне исчезновения она опубликовала пост, в котором заявила, что хотела бы попробовать себя в скалолазании.