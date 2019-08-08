Задержанных за драку в Кракове россиян обвинили в преступной деятельности

При этом только один из этих людей признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

В польском Кракове граждане России обвиняются в преступной деятельности, по данному делу начато расследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Януша Гнатко.

По его словам, задержанных обвиняют в действии в "составе организованной вооружённой группы, нацеленной на совершение преступлений", они собирались совершить насильственные действия в отношении других лиц с использованием опасных предметов, включая огнестрельное оружие, ножи и дубинки.

Как уточняется, к делу имеют отношение 26 человек, в том числе россияне. Прокуратура направила в суд ходатайство о заключении под стражу на три месяца всех обвиняемых. Суд вынес постановление о временном аресте 24 из 26 задержанных. При этом только один из этих людей признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

5 августа полиция Кракова задержала около 20 граждан России за драку с фанатами местного футбольного клуба "Краковия". У мужчин обнаружили оружие и наркотики, по предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия из-за торговли на рынках.