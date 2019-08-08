Samsung показала свои новые флагманские смартфоны

Предзаказ откроется 8 августа, ожидается, что Note10 можно будет приобрести за 76 990, а Note10+ за 89 990 рублей.

Samsung представила широкой публике сразу две флагманские новинки: смартфон Galaxy Note 10, а также его "брата" для любителей гаджетов побольше — Galaxy Note 10+. Трансляция велась на официальном YouTube-канале компании.

В сравнении с предшественниками десятая модель стала несколько больше: 6,3 дюйма у "младшего" и 6,8 дюйма у модели 10+ против 6,2 и 6,4 дюйма соответственно у "девятки". При этом их вес пусть немного, но ниже. Galaxy Note 10 — 167 граммов, Galaxy Note 10 Plus — 198 против прошлогоднего 201 грамма.

Подарком для любителей фотографий станут новые камеры, которых у Note 10 четыре: три основные и одна фронтальная. У модели Note 10+ их и вовсе пять и ещё есть ToF-сенсор для более быстрой фокусировки и 3D-съёмки. А вот разъёма 3,5 мм у новинок не оказалось, вместо этого производитель предлагает использовать USB Type-C для подключения проводных наушников или забыть про них.

Также предлагается оставить в прошлом и длительную зарядку гаджетов, поскольку новые батареи Note стали не только больше прошлых: 3500 мАч и 4300 мАч соответственно, но и получили режим быстрой зарядки, которая всего за 30 минут обеспечит один день работы.

Оба смартфона оснащаются модулями на 256 Гбайт встроенной памяти, но у "обычного" Note 10 только 8 Гбайт оперативки, тогда как у Note 10+ их 12. Также благодаря сотрудничеству Samsung с Microsoft расширены возможности редактирования написанных стилусом S Pen текстов, а также упрощены процедуры записи видео с экрана смартфона и обмена данными между любым ПК и гаджетом.

Также пользователей может заинтересовать функция дистанционного управления смартфоном, например, можно установить его в нужном месте, затем отойти и дать сигнал сделать снимок или видео. Правда, и цена на гаджеты соответствующая: 76 990 за Note10 и 89 990 рублей за Note10+, предзаказы на новинки откроются 8 августа.

Ранее Лайф разбирался, сможет ли новый Galaxy Note 10 вытеснить iPhone и в чём уступает Huawei.