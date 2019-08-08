Водитель фуры с сухим льдом погиб из-за её разрушения во время движения

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Фото © Flickr / Joshua Rothhaas

Перевозившая сухой лёд фура полностью разрушилась при движении на трассе в Красноярском крае, возможно, из-за технической неисправности, в результате чего погиб её водитель, информирует пресс-служба краевого главка МВД РФ.

Инцидент произошёл в Назаровском районе.

— Как установили полицейские, по предварительным данным, фура перевозила сухой лёд (двуокись углерода). Предположительно, в результате технических неисправностей произошло её разрушение. Водитель погиб на месте, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Сотрудники ГИБДД перекрыли часть дороги в районе ЧП.

На месте работают оперативники. Угрозы жизни и здоровью граждан, а также экологической угрозы нет.

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