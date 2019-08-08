Мадуро отказался от очередных переговоров с оппозицией Венесуэлы

По словам министра коммуникаций страны Хорхе Родригеса, такое решение было принято "из-за грубой и жестокой агрессии" президента США Дональда Трампа.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение отказаться от очередного раунда переговоров с оппозицией 8–9 августа, сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес в своём твиттере.

— Несмотря на то что делегация оппозиции, назначенная Хуаном Гуайдо, уже находится на Барбадосе для очередного раунда переговоров на этой неделе, президент Николас Мадуро принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз, — сказано в сообщении.

По словам Родригеса, такое решение было принято "из-за грубой и жестокой агрессии" со стороны американского президента Дональда Трампа, в которую входит незаконная блокировка экономики, торговли и финансов Венесуэлы.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о блокировке всей собственности властей Венесуэлы, которая находится на территории США.