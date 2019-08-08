Мадуро отказался от очередных переговоров с оппозицией Венесуэлы

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Фото © Twitter / Nicolás Maduro‏

По словам министра коммуникаций страны Хорхе Родригеса, такое решение было принято "из-за грубой и жестокой агрессии" президента США Дональда Трампа.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение отказаться от очередного раунда переговоров с оппозицией 8–9 августа, сообщил министр коммуникаций страны Хорхе Родригес в своём твиттере.

Несмотря на то что делегация оппозиции, назначенная Хуаном Гуайдо, уже находится на Барбадосе для очередного раунда переговоров на этой неделе, президент Николас Мадуро принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз, — сказано в сообщении.

По словам Родригеса, такое решение было принято "из-за грубой и жестокой агрессии" со стороны американского президента Дональда Трампа, в которую входит незаконная блокировка экономики, торговли и финансов Венесуэлы.

Ранее Дональд Трамп подписал указ о блокировке всей собственности властей Венесуэлы, которая находится на территории США.

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