Россиянам могут официально разрешить иногда работать из дома

Всем штатным сотрудникам в России предлагается разрешить иногда выполнять свои рабочие обязанности удалённо. С таким предложением обратились обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), передают "Известия".

— В практике современных трудовых отношений часто возникают ситуации, в которых работнику целесообразно выполнить свою работу, не приезжая в офис. Но так как в ТК РФ такой вариант не предусмотрен, такие ситуации регулируются устными договоренностями, — приводит издание слова автора инициативы, сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.

По его словам, в случае недобросовестности работодателя, устная договорённость в трудовых отношениях зачастую может вылиться в нарушение прав работника и привести к оформлению прогула и дальнейшего увольнения.

В связи с этим ОНФ предлагает добавить в главу 16 Трудового кодекса понятие удалённой работы, которое и защитит тех сотрудников, кто периодически выполняет работу, не приходя в офис по устной договорённости.

По информации "Известий", Минтруд подтвердил получение письма с предложением и обещал оказать поддержку любой инициативе, которая "облегчит трудовые отношения".