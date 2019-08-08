По словам депутата, сейчас Москве и Берлину следует стремиться к взаимопониманию друг с другом через диалог.

Германия не стала бы единым государством "без русских", которые также сумели предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.

Он заявил, что может обозначить три предпосылки объединения Германии.

— Я знаю, что бывших жителей ГДР очень раздражали эти замечательные лозунги о том, что они живут в лучшей стране мира. С другой стороны, бывшие граждане ГДР также понимают, что без русских не было бы объединения Германии, — отметил Кубики.

Кубики напомнил, что в те времена убийства были предотвращены благодаря не только депутату бундестага от Левой партии Грегору Гизи, но и "друзьям из России".

Гизи, который также был на интервью, согласился с мнением своего коллеги.

— То, что не вмешался охранный полк "Феликс Э. Дзержинский", случилось благодаря русским, а не вам (Гизи. — Прим. Лайфа). Поэтому люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских, — подчеркнул вице-председатель бундестага.

По его словам, Москве и Берлину на данный момент следует стремиться к взаимопониманию друг с другом через диалог.

Ранее в немецких СМИ появилось исследование, согласно которому выяснилось, что большинство жителей Восточной Германии хочет сближения с Россией.