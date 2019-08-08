В Магадане застрелили медведя, забежавшего в школьный двор — видео

8 августа в 05:45 (21:45 7 августа мск) в дежурную часть полиции Магадана поступило сообщение о нахождении медведя в черте города. Об этом пишет региональный главк МВД РФ.

— В соответствии с Федеральным законом "О полиции" в 07:00 (23:00 7 августа мск. — Прим. Лайфа) хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра, так как представлял угрозу для жителей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Судя по ролику, опубликованному в соцсетях, полиция долго преследовала косолапого, прежде чем он забежал на территорию одной из школ.