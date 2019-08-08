Подружка наугад "вправила" сложный перелом ноги невесты и спасла её от ампутации

По словам медиков, если бы не решительность девушки, у ситуации мог бы быть совсем иной исход.

Будущая невеста из британского города Фром, 24-летняя Лула О'Нейнс в результате падения во время девичника едва не лишилась левой ноги, однако её спасла сообразительная подружка. Об этом сообщает DailyMail.

По информации журналистов, Лула вместе с девочками решила взять паузу в планировании будущей свадьбы и устроила вечеринку с "парой бокалов" шампанского. Однако торжество пошло не по плану и девушка упала, сломав при этом большую берцовую и малую берцовую кости — каждую в двух местах, отчего её нога приобрела действительно жуткий вид.

Сразу после падения к ней подбежала подружка невесты и сестра Габриель Джордж, которая хоть и не имела медицинского образования, но решила вмешаться и сделать то, чего бы не рекомендовал ни один здравомыслящий медик — "вправить" сломанную конечность.

Как оказалось впоследствии, именно этот нелогичный и рискованный поступок и спас будущую невесту от ампутации, ведь несмотря на чудовищную боль случай девушки не считался неотложным и бригада скорой помощи добиралась до места около шести часов.

Ввиду особенности перелома и длительного времени ожидания, по словам врачей, сломанная нога почти наверняка осталась бы без нормального кровообращения. А это неминуемо вызвало бы отмирание клеток и необходимость удаления отмерших тканей.

В конечном итоге всё завершилось благополучно, О'Нейнс успешно перенесла несколько операций и прошла непродолжительный курс реабилитации, после чего отправилась отмечать собственную свадьбу в Италию, пускай и не в самой красивой обуви, зато с двумя ногами.

Примечательно, что после возвращения в Великобританию уже замужняя Лула наткнулась на конкурс за звание лучшей подружки невесты и втихаря отправила туда фото и историю своей сестры — та его, конечно же, выиграла.