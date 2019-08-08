ООН создала "Руководство по спасению мира для лентяев"

В организации уверены, что каждый может внести свой вклад в ликвидацию общих проблем.

ООН составила список действий для выполнения целей устойчивого развития, которые по силе каждому. Пособие "Руководство по спасению мира для лентяев" опубликовано на сайте организации.

До 2030 года ООН поставила такие задачи, как ликвидация нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями и другие.

В организации уверены, что каждый может внести свой вклад в ликвидацию общих проблем.

В первой главе руководства авторы пособия рассказывают о простейших действиях, "которые можно сделать, даже не вставая с дивана". Например, подключать бытовую технику к удлинителю, чтобы сэкономить электричество, не пользоваться бумажными квитанциями, а оплачивать счета по Интернету. Кроме того, рекомендуется покупать продукцию тех компаний, которые используют экологически ответственные методы и не наносят вреда окружающей среде. А вместо машины стоит отдать предпочтение общественному транспорту или велосипеду.

Во второй и третьих главах описаны более сложные действия.

— При стирке убедитесь, что бак машины заполнен целиком. Принимайте недолгий душ. Принимая ванну, вы расходуете намного больше литров воды, чем при 5–10-минутном душе, — советуют специалисты.

Также следует потреблять больше растительной продукции и ограничить в рационе животную пищу. Кроме того, руководство призывает не выкидывать еду, а замораживать свежие продукты и остатки блюд до того, как они испортятся.

При покупке продуктов следует отдавать предпочтение магазинам по соседству, поскольку поддержка местного бизнеса обеспечивает занятость и помогает сократить пробег грузовых автомобилей. И, конечно же, стоит заняться переработкой мусора.

Самым активным и ответственным ООН предложила ещё и бороться за равноправие и вести просветительскую деятельность среди знакомых и коллег. Например, стоит "призывать свою компанию и правительство своей страны участвовать в инициативах, которые не наносят вреда людям и планете". Необходимо также обратить внимание на проблемы социального и гендерного неравенства.

В организации убеждены, что устойчивого развития планеты удастся достичь, только если каждый из нас "проанализирует и изменит своё повседневное поведение".