Актёр Дэнни Мачете Трехо спас ребёнка из перевернувшейся машины

Американский актёр Дэнни Трехо, запомнившийся публике в основном по ролям плохих парней, в жизни стал настоящим героем, когда помог вытащить ребёнка из перевернувшегося автомобиля.

Он рассказал журналистам, что стал свидетелем ДТП и увидел, как автомобиль после удара перевернулся. Актёр услышал детский плач и бросился к автомобилю, чтобы оказать помощь.

В салоне он увидел малыша, фактически висящего в детском кресле на ремне безопасности. Трехо попытался сам освободить младенца из западни, однако у него ничего не вышло, но помогли другие очевидцы.

— Я пытался вытащить ребёнка, но не мог расстегнуть ремень. Она (другой очевидец) проникла внутрь, расстегнула ремень, а я достал его, — сказал актёр.

Он также отметил, что в машине была ещё пожилая женщина, о её состоянии данных нет.

Всего было госпитализировано три человека, их жизни ничего не угрожает.

Ранее Лайф сообщал, что Дэнни Мачете Трехо озвучит обезьянку в "Даше-путешественнице".