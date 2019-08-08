Число пострадавших в спецоперации по задержанию Атамбаева возросло до 48

Генпрокуратура Киргизии начала расследование дела по фактам произошедших в селе Кой-Таш беспорядков.

Число пострадавших в результате операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 48 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Как отметили в ведомстве, девять из обратившихся за медпомощью в больницы Бишкека и Чуйской области отправлены на амбулаторное лечение, один пострадавший спецназовец погиб из-за огнестрельного ранения в грудную клетку. В итоге на стационарном лечении остаются 38 человек.

Генпрокуратура Киргизии начала досудебное производство по статьям "массовые беспорядки", "убийство", "захват заложников" .

Ранее сообщалось, что руководитель ГУВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов в результате столкновения получил серьёзные травмы и впал в кому.

Вечером 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 км от столицы. Они применили против сторонников экс-лидера спецсредства, но задержать его пока не удалось.

20 июня парламент страны передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение, что бывший президент может быть причастен к нескольким эпизодам коррупции и другим незаконным действиям. Если суд признает бывшего президента виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал эти обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все поступки на президентском посту.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну в 2011–2017 годах. Он является единственным всенародно избранным президентом, добровольно передавшим власть после выборов новому главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.

Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ