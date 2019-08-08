СМИ сообщили об отставке помощника госсекретаря США по делам Западного полушария

Кимберли Брайер, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария, в чей круг ответственности входили в том числе вопросы сотрудничества со странами Латинской Америки, подала в отставку. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Причина её ухода не афишируется, однако, по словам источников издания, возможным поводом для отставки могло стать соглашение между США и Гватемалой, согласно которому последняя будет принимать мигрантов, которые хотят попасть в Соединённые Штаты, на время рассмотрения их прошения.

Брайер, по мнению представителей Белого дома, недостаточно активно защищала необходимость этого соглашения. При этом она также не была против подобной политики, но выражала недовольство чрезмерным вмешательством администрации в работу Госдепа, в частности в вопросы иммиграции и торговых отношений с латиноамериканскими странами.

Отмечается, что госсекретарь Майк Помпео заявление уже принял и "не пытался отговорить" Брайер, однако официально об её уходе будет объявлено позже.