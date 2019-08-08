В Киргизии началось заседание Совета безопасности по ситуации с Атамбаевым

В Бишкеке проходит заседание Совета безопасности страны по ситуации с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

— Под председательством президента республики Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета безопасности страны. На повестке дня заседания, проходящего без участия прессы, рассматривается вопрос "Об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года", — поясняют в пресс-службе.

Вечером 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 км от столицы. Они применили против сторонников экс-лидера спецсредства, но задержать его пока не удалось.

В результате спецоперации пострадало не менее 48 человек, один силовик погиб, глава регионального ГУВД Киргизии остаётся в коме.

Несколько спецназовцев взяты в заложники сторонниками Атамбаева