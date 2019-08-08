В машине, раздавленной автобусом под Новороссийском, было шесть человек

Шесть человек, включая троих детей, были в легковой машине Volkswagen Touareg, которая попала в ДТП с автобусом Hyundai под Новороссийском, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на региональные экстренные службы.

Водитель и один из пассажиров автобуса, по информации агентства, получили амбулаторное лечение, остальные 42 пострадавших госпитализированы.

Все трое погибших в страшной аварии, напомним, являлись пассажирами легковушки, из них двое — дети. Лайф публиковал кадры с места трагедии.

По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за неисправности автобуса — он выехал на встречку, зацепил кроссовер и рухнул вместе с ним в обрыв. Водитель транспортного средства с 39 пассажирами был трезв.

Лайф публиковал список пострадавших.

13 пострадавших после ДТП под Новороссийском экстренно прооперированы